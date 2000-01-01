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Кулалаев Сергей Павлович

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Место рождения

Сухоречье

Дата рождения

13.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911

Отец: Кулалаев Павел Платонович

Мать: Кулалаева Екатерина Арсентьевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулалаева Ольга Константиновна

Сухоречье
Рождение ребёнка
1950

Сын: Кулалаев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Кулалаева Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулалаева Ольга Константиновна

Смерть
Неизвестно
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