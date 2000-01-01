Кулалаев Сергей Павлович
Место рожденияСухоречье
Дата рождения13.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1911
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулалаева Ольга Константиновна
Сухоречье
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кулалаев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Кулалаева Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно