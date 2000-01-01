Кулалаева Ольга Константиновна
Место рожденияМ. Убрень
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Константин
Мать: ?
М. Убрень
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулалаев Сергей Павлович
Сухоречье
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кулалаев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кулалаев Сергей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно