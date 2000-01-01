Кулалаева Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулалаева Ольга Константиновна

Кулалаева Ольга Константиновна

avatar

Место рождения

М. Убрень

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Константин

Мать: ?

М. Убрень
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулалаев Сергей Павлович

Сухоречье
Рождение ребёнка
1950

Сын: Кулалаев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кулалаев Сергей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулалаев Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close