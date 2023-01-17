Масленников Арсентий Акакиевич
Место рожденияСухоречье
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Сухоречье
Рождение ребёнка
1874
Сын: Масленников Иван Арсентьевич
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Ненарокова Любовь Арсентьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Дочь: Кулалаева Екатерина Арсентьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Федосия Арсентьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.02.1887
Дочь: Анна Арсентьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
11.04.1888
Дочь: Александра Арсентьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
06.01.1893
Дочь: Татьяна Арсентьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Романова Марья Арсентьевна
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно