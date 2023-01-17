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Масленников Арсентий Акакиевич

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Место рождения

Сухоречье

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Масленников Акакий Федотович

Мать: Масленникова Ирина Ивановна

Сухоречье
Рождение ребёнка
1874

Сын: Масленников Иван Арсентьевич

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Ненарокова Любовь Арсентьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Дочь: Кулалаева Екатерина Арсентьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Федосия Арсентьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.02.1887

Дочь: Анна Арсентьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
11.04.1888

Дочь: Александра Арсентьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
06.01.1893

Дочь: Татьяна Арсентьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Романова Марья Арсентьевна

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масленникова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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