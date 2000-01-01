Масленников Акакий Федотович
Место рожденияСухоречье
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Параскева Акакиевна
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Масленников Алексей Акакиевич
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Масленников Арсентий Акакиевич
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Масленников Иван Акакиевич
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно