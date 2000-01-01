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Масленников Акакий Федотович

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Место рождения

Сухоречье

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Масленников Федор Васильевич

Мать: Масленникова Марья Ивановна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Параскева Акакиевна

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Масленников Алексей Акакиевич

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Масленников Арсентий Акакиевич

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Масленников Иван Акакиевич

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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