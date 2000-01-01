Масленников Иван Акакиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
03.11.1886
Сын: Масленников Александр Иванович
Мать ребёнка: Масленникова Федосия Васильевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: Августа Ивановна
Мать ребёнка: Масленникова Федосия Васильевна
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно