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Масленников Иван Акакиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Масленников Акакий Федотович

Мать: Масленникова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1886

Сын: Масленников Александр Иванович

Мать ребёнка: Масленникова Федосия Васильевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: Августа Ивановна

Мать ребёнка: Масленникова Федосия Васильевна

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Федосия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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