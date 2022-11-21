Масленникова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Масленников) Параскева Акакиевна
Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Масленников Алексей Акакиевич
Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Масленников Арсентий Акакиевич
Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Масленников Иван Акакиевич
Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович
Смерть
Неизвестно