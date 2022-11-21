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Масленникова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Акакий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Масленников) Параскева Акакиевна

Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Масленников Алексей Акакиевич

Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Масленников Арсентий Акакиевич

Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Масленников Иван Акакиевич

Отец ребёнка: Масленников Акакий Федотович

Смерть
Неизвестно

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