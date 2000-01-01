Масленникова Федосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Федосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1886

Сын: Масленников Александр Иванович

Отец ребёнка: Масленников Иван Акакиевич

Сухоречье
Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: Августа Ивановна

Отец ребёнка: Масленников Иван Акакиевич

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Иван Акакиевич

Смерть
Неизвестно
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