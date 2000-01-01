Масленникова Федосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1886
Сын: Масленников Александр Иванович
Отец ребёнка: Масленников Иван Акакиевич
Сухоречье
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: Августа Ивановна
Отец ребёнка: Масленников Иван Акакиевич
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно