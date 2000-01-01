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Масленников Федор Васильевич

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Место рождения

Сухоречье

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Масленников Василий

Мать: ?

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Масленников Василий Федотович

Мать ребёнка: Масленникова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Масленников Акакий Федотович

Мать ребёнка: Масленникова Марья Ивановна

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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