Масленников Федор Васильевич
Место рожденияСухоречье
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Масленников Василий
Мать: ?
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Масленников Василий Федотович
Мать ребёнка: Масленникова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Масленников Акакий Федотович
Мать ребёнка: Масленникова Марья Ивановна
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно