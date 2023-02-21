Масленникова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Масленников Василий Федотович

Отец ребёнка: Масленников Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Масленников Акакий Федотович

Отец ребёнка: Масленников Федор Васильевич

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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