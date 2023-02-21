Масленникова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Масленников Василий Федотович
Отец ребёнка: Масленников Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Масленников Акакий Федотович
Отец ребёнка: Масленников Федор Васильевич
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно