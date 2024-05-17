Ненарокова (Масленникова) Любовь Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненарокова (Масленникова) Любовь Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Масленников Арсентий Акакиевич

Мать: Масленникова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненароков Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.08.1899 ст.

Дочь: (Ненарокова) Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
выписка с архива
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.

Дочь: (Ненарокова) Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
данные с метрических книг
Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.

Сын: Ненароков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
данные из метрических книг
Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: (Ненарокова) Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ненароков Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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