Ненарокова (Масленникова) Любовь Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1899 ст.
Дочь: (Ненарокова) Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич
выписка с архива
Рождение ребёнка
30.06.1901 ст.
Дочь: (Ненарокова) Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич
данные с метрических книг
Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.
Сын: Ненароков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич
данные из метрических книг
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: (Ненарокова) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Ненароков Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Ненароков Афанасий Алексеевич
Смерть
Неизвестно