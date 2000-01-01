Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна

Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кулалаев Павел Платонович

Мать: Кулалаева Екатерина Арсентьевна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Пудиков Валентин Александрович

Отец ребёнка: Пудиков Александр Егорович

Рождение ребёнка
25.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудиков Александр Егорович

Рождение ребёнка
Около 26.01.1942

Сын: Пудиков Виталий Александрович

Отец ребёнка: Пудиков Александр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close