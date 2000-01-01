Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Пудиков Валентин Александрович
Отец ребёнка: Пудиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
25.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пудиков Александр Егорович
Рождение ребёнка
Около 26.01.1942
Сын: Пудиков Виталий Александрович
Отец ребёнка: Пудиков Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно