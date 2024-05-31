Пудиков Александр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Пудиков Валентин Александрович
Мать ребёнка: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
25.12.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
Около 26.01.1942
Сын: Пудиков Виталий Александрович
Мать ребёнка: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна
Смерть
Неизвестно