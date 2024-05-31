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Пудиков Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Пудиков Егор Иванович

Мать: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Пудиков Валентин Александрович

Мать ребёнка: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Около 26.01.1942

Сын: Пудиков Виталий Александрович

Мать ребёнка: Пудикова (Кулалаева) Зинаида Павловна

Смерть
Неизвестно

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