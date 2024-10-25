Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пудиков Александр Егорович
Отец ребёнка: Пудиков Егор Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1907
Отец ребёнка: Пудиков Егор Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1918 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пудиков Егор Иванович
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно