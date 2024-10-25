Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

1904 г.р.
1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Егор Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пудиков Александр Егорович

Отец ребёнка: Пудиков Егор Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Пудиков Иван Егорович

Отец ребёнка: Пудиков Егор Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1918 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудиков Егор Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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