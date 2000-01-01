Пудиков Иван Егорович
Место рожденияБ.Убрень
Дата рождения17.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907
Отец: Пудиков Егор Иванович
Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Пудиков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1932
Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Пудиков Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
17.02.1942
Дочь: Ангелина Ивановна
Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1944
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1950
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно