Пудиков Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПудиков Иван Егорович

Пудиков Иван Егорович

avatar

Место рождения

Б.Убрень

Дата рождения

17.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

Около 1931 г.р.
Около 1932 г.р.
Около 1939 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1907

Отец: Пудиков Егор Иванович

Мать: Пудикова Татьяна Егоровна

Б.Убрень
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Пудиков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Пудиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Пудиков Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
17.02.1942

Дочь: Ангелина Ивановна

Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудикова Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудикова Зинаида Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close