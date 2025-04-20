(Пудикова) Людмила Ивановна Около 1949 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пудикова) Людмила Ивановна

Автор
ТР
Романова Т.

женский, родилась Около 1949, Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Пудиков Иван Егорович17.06.1907 г.р.
Мать
Пудикова (Пудикова) Зинаида ГригорьевнаОколо 1908 г.р.
Дети
ТатьянаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: Пудиков Иван Егорович

Мать: Пудикова (Пудикова) Зинаида Григорьевна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

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