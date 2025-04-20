(Пудикова) Людмила Ивановна
женский, родилась Около 1949, Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецПудиков Иван Егорович17.06.1907 г.р.
МатьПудикова (Пудикова) Зинаида ГригорьевнаОколо 1908 г.р.
Дети
ТатьянаНеизвестно г.р.
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Комментарий
Рождение
Около 1949
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан