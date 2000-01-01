Пудикова Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудикова Зинаида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Около 1931 г.р.
Около 1932 г.р.
Около 1939 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Пудиков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Пудиков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Пудиков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович

Рождение ребёнка
17.02.1942

Дочь: Ангелина Ивановна

Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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