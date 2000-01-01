Пудикова Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Пудиков Валентин Иванович
Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Пудиков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович
Рождение ребёнка
17.02.1942
Дочь: Ангелина Ивановна
Отец ребёнка: Пудиков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1944
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1950
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно