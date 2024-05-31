Пудиков Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: Пудиков Дмитрий Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пудикова Лариса Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Нефедова (Пудикова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Пудикова Лариса Егоровна
Смерть
Неизвестно