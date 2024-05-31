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Пудиков Григорий Дмитриевич

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Пудиков Дмитрий Карпович

Мать: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудикова Лариса Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Нефедова (Пудикова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Пудикова Лариса Егоровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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