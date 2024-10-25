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Пудиков Егор Иванович

Место рождения

Большой Убрень

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

20.03.1919

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

1904 г.р.
1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Пудиков Иван Иванович

Мать: Пудикова Устинья Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пудиков Александр Егорович

Мать ребёнка: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
17.06.1907

Сын: Пудиков Иван Егорович

Мать ребёнка: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
24.09.1918 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
20.03.1919

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