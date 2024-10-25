Пудиков Егор Иванович
Место рожденияБольшой Убрень
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти20.03.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Пудиков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пудиков Александр Егорович
Мать ребёнка: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
17.06.1907
Мать ребёнка: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
24.09.1918 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
20.03.1919