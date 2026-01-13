Демакова (Пудикова) Анна Егоровна 24.09.1918 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Демакова (Пудикова) Анна Егоровна

Автор
ТР
Романова Т.

женский, родилась 24.09.1918 ст., Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла 08.05.1993, Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Отец
Пудиков Егор ИвановичОколо 1874 г.р.
Мать
Пудикова (Рыбакова) Татьяна ЕгоровнаОколо 1878 г.р.
Супруги
Демаков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Шамова (Демакова) Лидия Алексеевна?.03.1950 г.р.
Старая Дева (Демакова) Татьяна АлексеевнаОколо 1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918 ст.

Отец: Пудиков Егор Иванович

Мать: Пудикова (Рыбакова) Татьяна Егоровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демаков Алексей

Крещение
25.09.1918 ст.

д. Широково - Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
?.03.1950

Дочь: Шамова (Демакова) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Демаков Алексей

в районе 8 марта

Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Старая Дева (Демакова) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Демаков Алексей

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: (Демакова) Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Демаков Алексей

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Смерть
08.05.1993
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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