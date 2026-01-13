Демакова (Пудикова) Анна Егоровна
женский, родилась 24.09.1918 ст., Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла 08.05.1993, Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
ОтецПудиков Егор ИвановичОколо 1874 г.р.
МатьПудикова (Рыбакова) Татьяна ЕгоровнаОколо 1878 г.р.
Супруги
Демаков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Шамова (Демакова) Лидия Алексеевна?.03.1950 г.р.
Старая Дева (Демакова) Татьяна АлексеевнаОколо 1952 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918 ст.
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демаков Алексей
Крещение
25.09.1918 ст.
Рождение ребёнка
?.03.1950
Дочь: Шамова (Демакова) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Демаков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Старая Дева (Демакова) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Демаков Алексей
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: (Демакова) Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Демаков Алексей
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
08.05.1993
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл