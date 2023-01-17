Романов Иван Никандрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Дунаева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Аглая (Агата) Ивановна
Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна
Рождение ребёнка
10.02.1936
Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна
Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.09.1938
Сын: Романов Александр Иванович
Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1973