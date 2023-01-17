Романов Иван Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Иван Никандрович

Романов Иван Никандрович

avatar

Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1973

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Романов Никандр Гаврилович

Мать: Романова Елена Ивановна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Дунаева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Аглая (Агата) Ивановна

Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна

Рождение ребёнка
10.02.1936

Сын: Романов Иван Иванович

Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.09.1938

Сын: Романов Александр Иванович

Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Романова Марья Арсентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марья Арсентьевна

Смерть
Около 1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close