Романов Никандр Гаврилович
Место рожденияКабалино
Дата рождения1875
Дата смерти1947.?.?
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Романов Гаврил Федорович
Мать: ?
Кабалино
Рождение ребёнка
Около 1903
Мать ребёнка: Романова Елена Ивановна
Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1914
Сын: Романов Федор Никандрович
Мать ребёнка: Романова Елена Ивановна
Кабалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Андреян Никандрович
Мать ребёнка: Романова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Елена Ивановна
Смерть
1947.?.?