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Романов Никандр Гаврилович

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Место рождения

Кабалино

Дата рождения

1875

Дата смерти

1947.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Романов Гаврил Федорович

Мать: ?

Кабалино
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Романов Иван Никандрович

Мать ребёнка: Романова Елена Ивановна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1914

Сын: Романов Федор Никандрович

Мать ребёнка: Романова Елена Ивановна

Кабалина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Андреян Никандрович

Мать ребёнка: Романова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Елена Ивановна

Смерть
1947.?.?
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