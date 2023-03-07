Романов Андреян Никандрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1929
Сын: Романов Николай Андрианович
Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна
Рождение ребёнка
21.02.1932
Дочь: Анна Андриановна
Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна
Рождение ребёнка
28.06.1934
Дочь: Романова Зоя Андриановна
Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна
Рождение ребёнка
02.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна
Рождение ребёнка
?.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно