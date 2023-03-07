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Романов Андреян Никандрович

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Место рождения

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Никандр Гаврилович

Мать: Романова Елена Ивановна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1929

Сын: Романов Николай Андрианович

Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1932

Дочь: Анна Андриановна

Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна

Рождение ребёнка
28.06.1934

Дочь: Романова Зоя Андриановна

Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Мария Силиверерстовна

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Мария Силиверерстовна

Смерть
Неизвестно
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