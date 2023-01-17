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Романова Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

09.?.1954

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Романов Иван Никандрович

Отец ребёнка: Романов Никандр Гаврилович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1914

Сын: Романов Федор Никандрович

Отец ребёнка: Романов Никандр Гаврилович

Кабалина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Андреян Никандрович

Отец ребёнка: Романов Никандр Гаврилович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Никандр Гаврилович

Смерть
09.?.1954
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