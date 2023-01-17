Романова Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти09.?.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1903
Отец ребёнка: Романов Никандр Гаврилович
Рождение ребёнка
10.08.1914
Сын: Романов Федор Никандрович
Отец ребёнка: Романов Никандр Гаврилович
Кабалина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Андреян Никандрович
Отец ребёнка: Романов Никандр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.?.1954