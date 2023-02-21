Романова Мария Силиверерстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Мария Силиверерстовна

Романова Мария Силиверерстовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

02.?.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1929 г.р.
1932 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1929

Сын: Романов Николай Андрианович

Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1932

Дочь: Анна Андриановна

Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович

Рождение ребёнка
28.06.1934

Дочь: Романова Зоя Андриановна

Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович

Кабалина, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Андреян Никандрович

Смерть
02.?.1950
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close