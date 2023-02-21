Романова Мария Силиверерстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти02.?.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1929
Сын: Романов Николай Андрианович
Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович
Рождение ребёнка
21.02.1932
Дочь: Анна Андриановна
Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович
Рождение ребёнка
28.06.1934
Дочь: Романова Зоя Андриановна
Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович
Рождение ребёнка
02.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович
Рождение ребёнка
?.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Андреян Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.?.1950