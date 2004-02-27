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Романова Геннадий Иванович

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Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.05.1963

Дата смерти

27.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1963

Отец: Романов Иван Иванович

Мать: Романова Лидия Ивановна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
23.07.1985

Дочь: Татьяна Геннадьевна

Мать ребёнка: Романова Ираида Арнольдовна

Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Ираида Арнольдовна

Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ираида Арнольдовна

Смерть
27.02.2004
Причина смерти: Инсульт
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