Романова Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1963
Дата смерти27.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1963
Отец: Романов Иван Иванович
Мать: Романова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1985
Дочь: Татьяна Геннадьевна
Мать ребёнка: Романова Ираида Арнольдовна
Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Ираида Арнольдовна
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.2004
Причина смерти: Инсульт