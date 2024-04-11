Михайлова (Романова) Надежда Геннадьевна 11.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова (Романова) Надежда Геннадьевна

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Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

11.08.1988

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1988

Отец: Романова Геннадий Иванович

Мать: Романова (Медведева) Ираида Арнольдовна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Крещение
Неизвестно
Крестная: Щукина Маргарита Арнольдовна
Бракосочетание
25.12.2010

Муж: Михайлов Андрей Леонидович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Леонидович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Леонидович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
23.07.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Леонидович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.04.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Леонидович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.05.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлов Андрей Леонидович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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