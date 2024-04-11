Михайлова (Романова) Надежда Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1988
Крещение
Неизвестно
Крестная: Щукина Маргарита Арнольдовна
Бракосочетание
25.12.2010
Рождение ребёнка
16.05.2011
Рождение ребёнка
28.09.2013
Рождение ребёнка
23.07.2015
Рождение ребёнка
16.04.2020
Рождение ребёнка
02.05.2023