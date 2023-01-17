Романова (Медведева) Ираида Арнольдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Медведева) Ираида Арнольдовна

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1963

Отец: Медведев Арнольд Иванович

Мать: Медведева Валентина Аристарховна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
23.07.1985

Дочь: Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Романова Геннадий Иванович

Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романова Геннадий Иванович

Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романова Геннадий Иванович

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