Романова (Медведева) Ираида Арнольдовна
Место рождения
Дата рождения17.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1963
Рождение ребёнка
23.07.1985
Дочь: Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Романова Геннадий Иванович
Зверево, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романова Геннадий Иванович
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Бракосочетание
Неизвестно