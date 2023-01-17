Медведев Арнольд Иванович
Место рождения
Дата рождения16.09.1934
Дата смерти14.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1934
Отец: Медведев Иван Гаврилович
Мать: Медведева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Валентина Аристарховна
Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1963
Дочь: Романова Ираида Арнольдовна
Мать ребёнка: Медведева Валентина Аристарховна
Рождение ребёнка
05.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Валентина Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1994
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Причина смерти: Дорожное происшествие