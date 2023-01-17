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Медведев Арнольд Иванович

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.09.1934

Дата смерти

14.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1934

Отец: Медведев Иван Гаврилович

Мать: Медведева Зоя Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
04.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Валентина Аристарховна

Вологодская область
Рождение ребёнка
17.04.1963

Дочь: Романова Ираида Арнольдовна

Мать ребёнка: Медведева Валентина Аристарховна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
05.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Валентина Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Валентина Аристарховна

Смерть
14.07.1994
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Причина смерти: Дорожное происшествие
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