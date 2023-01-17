Медведев Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения17.02.1909 ст.
Дата смерти18.02.1992
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1909 ст.
Бракосочетание
12.11.1933
Жена: Медведева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Медведев Арнольд Иванович
Мать ребёнка: Медведева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1937
Мать ребёнка: Медведева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1941
Мать ребёнка: Медведева Зоя Ивановна
Смерть
18.02.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно