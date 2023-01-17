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Медведев Иван Гаврилович

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.02.1909 ст.

Дата смерти

18.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1909 ст.

Отец: Медведев Гаврил Васильевич

Мать: Медведева Аксинья Сидоровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
12.11.1933

Жена: Медведева Зоя Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Медведев Арнольд Иванович

Мать ребёнка: Медведева Зоя Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.02.1937

Сын: Медведев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Медведева Зоя Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.06.1941

Сын: Медведев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Медведева Зоя Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
18.02.1992
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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