Медведева (Смирнова) Аксинья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Смирнова) Аксинья Сидоровна

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Место рождения

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

21.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Смирнов Сидор

Мать: ?

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
1899

Сын: Медведева Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Зыкова Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
23.06.1902 ст.

Дочь: Баженова Агриппина Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1905

Сын: Медведев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Клавдия Гаврииловна

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Б.Убрень
Рождение ребёнка
17.02.1909 ст.

Сын: Медведев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.10.1912

Дочь: Парасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Крестили 21 октября, крестная Агриппина (родная сестра)
Рождение ребёнка
29.10.1916

Дочь: Зиновья Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Б.Убрень
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чекменева Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Гаврил Васильевич

Смерть
21.10.1966
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кировская область, д.Боркино
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