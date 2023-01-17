Медведева (Смирнова) Аксинья Сидоровна
Место рожденияМарийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти21.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Смирнов Сидор
Мать: ?
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
1899
Сын: Медведева Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Зыкова Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
23.06.1902 ст.
Дочь: Баженова Агриппина Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Медведев Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Клавдия Гаврииловна
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Б.Убрень
Рождение ребёнка
17.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1912
Дочь: Парасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Крестили 21 октября, крестная Агриппина (родная сестра)
Рождение ребёнка
29.10.1916
Дочь: Зиновья Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Б.Убрень
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чекменева Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Медведев Гаврил Васильевич
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1966
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кировская область, д.Боркино