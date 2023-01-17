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Медведев Гаврил Васильевич

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Место рождения

Б.Убрень

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.05.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: 1

Мать: Елизавета Васильевна

Б.Убрень
Рождение ребёнка
13.12.1887

Сын: Медведев Арсений Гаврилович

Мать ребёнка: Агафия Ивановна

Б.Убрень
Рождение ребёнка
1899

Сын: Медведева Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Зыкова Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
23.06.1902

Дочь: Баженова Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
1905

Сын: Медведев Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

Рождение ребёнка
11.10.1906

Дочь: Клавдия Гаврииловна

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

Б.Убрень
Рождение ребёнка
17.02.1909 ст.

Сын: Медведев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.10.1912

Дочь: Парасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Крестили 21 октября, крестная Агриппина (родная сестра)
Рождение ребёнка
29.10.1916

Дочь: Зиновья Гавриловна

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

Б.Убрень
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Чекменева Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Аксинья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Ивановна

Смерть
23.05.1916
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