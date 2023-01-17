Медведев Гаврил Васильевич
Место рожденияБ.Убрень
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.05.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: 1
Мать: Елизавета Васильевна
Б.Убрень
Рождение ребёнка
13.12.1887
Сын: Медведев Арсений Гаврилович
Мать ребёнка: Агафия Ивановна
Б.Убрень
Рождение ребёнка
1899
Сын: Медведева Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Зыкова Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
23.06.1902
Дочь: Баженова Агриппина Гавриловна
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
1905
Сын: Медведев Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
Рождение ребёнка
11.10.1906
Дочь: Клавдия Гаврииловна
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
Б.Убрень
Рождение ребёнка
17.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.10.1912
Дочь: Парасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Крестили 21 октября, крестная Агриппина (родная сестра)
Рождение ребёнка
29.10.1916
Дочь: Зиновья Гавриловна
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
Б.Убрень
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Чекменева Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Медведева Аксинья Сидоровна
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Ивановна
Смерть
23.05.1916