Баженова (Медведева) Агриппина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Медведева) Агриппина Гавриловна

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

23.06.1902 ст.

Дата смерти

Около ?.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1902 ст.

Отец: Медведев Гаврил Васильевич

Мать: Медведева Аксинья Сидоровна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Баженов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Баженов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.04.1938

Сын: Баженов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Сергей Тимофеевич

Смерть
Около ?.11.1984
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