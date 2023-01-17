Баженова (Медведева) Агриппина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения23.06.1902 ст.
Дата смертиОколо ?.11.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1902 ст.
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Баженов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.04.1938
Отец ребёнка: Баженов Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.11.1984