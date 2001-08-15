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Баженов Виктор Сергеевич

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

08.04.1938

Дата смерти

15.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Около 1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1938

Отец: Баженов Сергей Тимофеевич

Мать: Баженова Агриппина Гавриловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Алевтина Леонидовна

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Алевтина Леонидовна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Алевтина Леонидовна

Смерть
15.08.2001
Россия, Свердловская область, г. Камышлов
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия, Свердловская область, г. Камышлов
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