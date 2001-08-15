Баженов Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1938
Дата смерти15.08.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1938
Рождение ребёнка
21.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Алевтина Леонидовна
Рождение ребёнка
14.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Алевтина Леонидовна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.2001
Россия, Свердловская область, г. Камышлов
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия, Свердловская область, г. Камышлов