Баженова (Китаева) Алевтина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиОколо 2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
14.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баженов Виктор Сергеевич
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2021