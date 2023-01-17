Баженова (Китаева) Алевтина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Китаева) Алевтина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Около 2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баженов Виктор Сергеевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Виктор Сергеевич

Смерть
Около 2021
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