Баженов Сергей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Баженов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна
Рождение ребёнка
08.04.1938
Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно