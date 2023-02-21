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Баженов Сергей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Баженов Тимофей Дорофеевич

Мать: Баженова Гликерия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Баженов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Баженов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.04.1938

Сын: Баженов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Баженова Агриппина Гавриловна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Агриппина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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