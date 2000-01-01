Баженов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Иван Сергеевич

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Место рождения

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1907 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Около 1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Баженов Сергей Тимофеевич

Мать: Баженова Агриппина Гавриловна

Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ангелина Павловна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ангелина Павловна

Рождение ребёнка
17.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ангелина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Ангелина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ангелина Павловна

Смерть
Неизвестно
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
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