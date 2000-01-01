Баженов Иван Сергеевич
Место рожденияМарийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Марийская АССР, Медведевский район, д. Б.Убрень
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
17.10.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Ангелина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ангелина Павловна
Смерть
Неизвестно
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола