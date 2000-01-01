Баженова (Зайцева) Ангелина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
17.10.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно