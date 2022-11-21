Баженов Тимофей Дорофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Дорофей Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Баженов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Косульникова (Баженова) Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна
Смерть
Неизвестно