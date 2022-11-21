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Баженов Тимофей Дорофеевич

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Дорофей Андреевич

Мать: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Баженов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Косульникова (Баженова) Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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