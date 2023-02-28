Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна

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Место рождения

Кузнецово, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Баженов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Баженов Тимофей Дорофеевич

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Баженов Тимофей Дорофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Тимофей Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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