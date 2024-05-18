Косульникова (Баженова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косульникова (Баженова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Баженов Тимофей Дорофеевич

Мать: Баженова (Петухова) Гликерия Филипповна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косульников Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1932 ст.

Дочь: (Косульникова) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Косульников Александр Иванович

Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: (Косульникова) Августа Ивановна

Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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