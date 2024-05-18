Косульникова (Баженова) Мария Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1932 ст.
Дочь: (Косульникова) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1936
Сын: Косульников Александр Иванович
Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: (Косульникова) Августа Ивановна
Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косульников Иван Иванович
Смерть
Неизвестно