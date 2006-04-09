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Медведева (Ухова) Зоя Ивановна

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Место рождения

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

10.02.1912

Дата смерти

09.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912

Отец: Ухов Иван Яковлевич

Мать: Ухова Ольга Карповна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
12.11.1933

Муж: Медведев Иван Гаврилович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Медведев Арнольд Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Гаврилович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.02.1937

Сын: Медведев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Гаврилович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.06.1941

Сын: Медведев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Гаврилович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
09.04.2006
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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