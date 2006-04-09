Медведева (Ухова) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1912
Дата смерти09.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1912
Отец: Ухов Иван Яковлевич
Мать: Ухова Ольга Карповна
Бракосочетание
12.11.1933
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Медведев Арнольд Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
16.02.1937
Отец ребёнка: Медведев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
11.06.1941
Отец ребёнка: Медведев Иван Гаврилович
Смерть
09.04.2006
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно