Медведев Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения16.02.1937
Дата смерти21.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1937
Отец: Медведев Иван Гаврилович
Мать: Медведева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.09.2012
г. Камышлов
Похороны
Неизвестно
Камышлов, Камышловский, Свердловская область