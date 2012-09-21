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Медведев Виктор Иванович

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Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.02.1937

Дата смерти

21.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1937

Отец: Медведев Иван Гаврилович

Мать: Медведева Зоя Ивановна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2012
г. Камышлов
Похороны
Неизвестно
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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