Ухов Иван Яковлевич
Место рождениядеревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Ухов Яков Елисеевич
Мать: Ухова Пелагея Ивановна
деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
04.09.1901
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна
М.Шишовка
Рождение ребёнка
27.12.1903
Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна
М.Шишовка
Рождение ребёнка
26.01.1905
Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна
деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Букатина Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна
деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Кашина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна
деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Медведева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна
Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.1917
Дочь: Моковеева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна
деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухова Ольга Карповна
Смерть
Неизвестно