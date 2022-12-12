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Ухов Иван Яковлевич

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Место рождения

деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ухов Яков Елисеевич

Мать: Ухова Пелагея Ивановна

деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
04.09.1901

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна

М.Шишовка
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Ухов Василий Иванович

Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна

М.Шишовка
Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Ухов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна

деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Букатина Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна

деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Кашина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна

деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Медведева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.1917

Дочь: Моковеева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Ухова Ольга Карповна

деревня Малая Шишовка Санчурского р-на Кировской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухова Ольга Карповна

Смерть
Неизвестно
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