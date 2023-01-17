Ухов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.01.1905
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1905
Отец: Ухов Иван Яковлевич
Мать: Ухова Ольга Карповна
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енафа Григорьевна
Мать ребёнка: Ухова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ухова Мария Федоровна
Смерть
Около 1965