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Ухов Григорий Иванович

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Место рождения

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.01.1905

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1905

Отец: Ухов Иван Яковлевич

Мать: Ухова Ольга Карповна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енафа Григорьевна

Мать ребёнка: Ухова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухова Мария Федоровна

Смерть
Около 1965
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