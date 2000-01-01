Ухова (Костерина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова (Костерина) Мария Федоровна

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Место рождения

Алексеевский Починок Санчурский р-н Кировская обл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевский Починок Санчурский р-н Кировская обл
Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енафа Григорьевна

Отец ребёнка: Ухов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ухов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Григорий Иванович

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