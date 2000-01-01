Ухова (Костерина) Мария Федоровна
Место рожденияАлексеевский Починок Санчурский р-н Кировская обл
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексеевский Починок Санчурский р-н Кировская обл
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енафа Григорьевна
Отец ребёнка: Ухов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно