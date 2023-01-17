Ухова (Чернышова) Ольга Карповна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Чернышев Карп Николаевич
Мать: Чернышев 3
Рождение ребёнка
04.09.1901
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
27.12.1903
Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
26.01.1905
Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Букатина Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Кашина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Медведева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
06.03.1917
Дочь: Моковеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ухов Иван Яковлевич
Смерть
Около 1954