Ухова (Чернышова) Ольга Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова (Чернышова) Ольга Карповна

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Место рождения

Чернышево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Чернышев Карп Николаевич

Мать: Чернышев 3

Чернышево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.09.1901

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Ухов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Ухов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Букатина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Кашина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Медведева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.03.1917

Дочь: Моковеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ухов Иван Яковлевич

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухов Иван Яковлевич

Смерть
Около 1954
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