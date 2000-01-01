Чернышев 3 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев 3

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

1881 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ухова Ольга Карповна

Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич

Санчурский р-он, д.Антончиво
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Василий Карпович

Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Карп Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич

Смерть
Неизвестно
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