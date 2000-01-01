Чернышев 3
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ухова Ольга Карповна
Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич
Санчурский р-он, д.Антончиво
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Василий Карпович
Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышев Карп Николаевич
Смерть
Неизвестно