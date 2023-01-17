Чернышев Карп Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти29.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Чернышев Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ухова Ольга Карповна
Мать ребёнка: Чернышев 3
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышев 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышев 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышов Василий Карпович
Мать ребёнка: Чернышев 3
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышев 3
Смерть
29.01.1900
починок Чернышево
Причина смерти: от паралича