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Чернышев Карп Николаевич

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Место рождения

Чернышево, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

29.01.1900

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1881 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Чернышев Николай

Мать: ?

Чернышево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ухова Ольга Карповна

Мать ребёнка: Чернышев 3

Чернышево, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышев 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышев 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Василий Карпович

Мать ребёнка: Чернышев 3

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышев 3

Смерть
29.01.1900
починок Чернышево
Причина смерти: от паралича
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