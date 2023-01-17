Кашина (Ухова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашина (Ухова) Александра Ивановна

Кашина (Ухова) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Около 1960

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Ухов Иван Яковлевич

Мать: Ухова Ольга Карповна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Иван Яковлевич

Сосновка, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Иван Яковлевич

Смерть
Около 1960
Сосновка, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close