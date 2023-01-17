Кашина (Ухова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиОколо 1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Ухов Иван Яковлевич
Мать: Ухова Ольга Карповна
Рождение ребёнка
21.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Иван Яковлевич
Смерть
Около 1960