Моковеева (Ухова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моковеева (Ухова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

06.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917

Отец: Ухов Иван Яковлевич

Мать: Ухова Ольга Карповна

Малая Шишовка, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковеев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маковеев Григорий Александрович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: 1 Муж Пахмутов Федор

1936
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Муж Пахмутов Федор

Смерть
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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