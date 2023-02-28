Моковеева (Ухова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917
Отец: Ухов Иван Яковлевич
Мать: Ухова Ольга Карповна
Рождение ребёнка
05.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковеев Григорий Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маковеев Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: 1 Муж Пахмутов Федор
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1 Муж Пахмутов Федор
Смерть
Неизвестно